Am Mittwochmittag hing er noch: der grüne Pfeil an der Ecke Prager Straße/Russenstraße in Leipzig. Doch seine letzten Stunden waren schon angebrochen. Das Verkehrs- und Tiefbauamt wollte ihn abmontieren, weil es an der Kreuzung mehrere Unfälle zwischen abbiegenden Autos und Radfahrern gegeben hatte.

Nach Recherchen des MDR sind in Leipzig, Magdeburg und Chemnitz in den vergangenen 15 Jahren etwa ein Drittel der grünen Pfeile entfernt worden. In Köln und Hamburg waren es sogar zwei Drittel. Manchen Autofahrer, der häufig in diesen Städten unterwegs ist, mag das verwirren. Grit Blümle hört solche Geschichten zumindest ab und zu in ihren Verkehrsteilnehmer-Informationsveranstaltungen.