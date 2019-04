Die Kinder des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi werden offenbar mt Luxusvillen und monatlichen Zahlungen entschädigt. Wie die "Washington Post" berichtet, erhielt jedes der vier Kinder Khashoggis ein Haus in der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda im Wert von umgerechnet bis zu vier Millionen US-Dollar (3,6 Millionen Euro). Zusätzlich gebe es für die zwei Töchter und zwei Söhne monatlich mindestens 10.000 Dollar.

Dem Bericht zufolge will Khashoggis ältester Sohn in Saudi-Arabien bleiben. Die anderen Kinder leben in den USA und dürften die Luxushäuser verkaufen.