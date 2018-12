Am Freitag waren mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg durchsucht worden. So waren im Dezember zwei verdächtig wirkende Männer auf dem Flughafen Stuttgart aufgefallen, weil sie über längere Zeit das Terminal beobachtet hatten. Sie waren auf Überwachungsvideos zu sehen. Einen ähnlichen Vorfall hatte es tags darauf mit zwei anderen Männern auf dem Pariser Flughafen "Charles de Gaulle" gegeben. Außerdem waren sie durch eine verdächtige Internetkommunikation ins Visier der Ermittler geraten. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen und zwischen den Männern konnten die Ermittler nicht finden.



Laut Polizeidirektion Reutlingen hatten die verdächtig wirkenden Männer in Stuttgart eine Frau zum Flughafen gebracht haben und sich deshalb längere Zeit in der Abflughalle aufgehalten.