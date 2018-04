Urbanisierung Wie entwickelt sich die Provinz?

Natur allein reicht vielen dann doch nicht. Bildrechte: dpa

Das Bundesinstitut für Raumforschung untersucht ländliche Regionen in Deutschland, die wieder wachsen. Eines fällt auf: Während es im Westen tatsächlich viele Regionen gibt, die ein Bevölkerungswachstum erleben, schrumpfen die meisten Landstriche Ostdeutschlands weiter.



Dieter Rink vom Umweltforschungszentrum glaubt: Arbeit ist noch immer der entscheidende Faktor, der Menschen in Städte zieht. "Die Arbeitsplätze sind in den Großstädten und sie entstehen auch dort. Sei es nun in der Kreativ- und Wissensindustrie, in den klassischen Industrien oder auch einfache Dienstleistungsjobs."