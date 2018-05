Nach dem Ausbruch des Vulkans Kilauea auf Big Island Hawaii hat eine Erdbeben-Serie die gleichnamige Inselgruppe im Pazifik erschüttert. Die US- Bebenwarte USGS meldete am Freitag (Ortszeit) im Abstand von nur einer Stunde zwei Beben der Stärken 5,4 und 6,9. Laut dem Nachrichtenportal "Hawaii News Now" handelte es sich bei dem zweiten Beben um das stärkste, das seit 1975 auf Hawaii gemessen wurde. Auf die beiden Hauptbeben folgten mehrere schwächere Nachbeben.