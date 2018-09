Im Zusammenhang mit dem Fall "Susanna" ermittelt die Staatsanwaltschaft in Frankfurt gegen den Chef der Bundespolizei, Dieter Romann. Eine Sprecherin sagte, es bestehe der Verdacht der Freiheitsberaubung. Es lägen mehrere Anzeigen gegen Romann vor.

Konkret geht es um die Abschiebung des Tatverdächtigen Ali B. im Fall "Susanna" aus dem Nordirak. Ihm wird vorgeworfen, im Mai in Wiesbaden die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und ermordet zu haben. Ali B. hatte sich zunächst in den kurdisch kontrollierten Nordirak abgesetzt. Dort setzten ihn die kurdischen Behörden fest und entschieden, ihn an Deutschland auszuliefern.