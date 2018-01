Erneut Gefangene aus Gefängnis in Berlin-Plötzensee entkommen

Aus dem Gefängnis in Berlin-Plötzensee sind erneut zwei Häftlinge entkommen. Ein Sprecher der Justizverwaltung sagte, die Gefangenen seien aus dem offenen Vollzug entkommen. Einer der beiden Männer sei aber bereits am Abend zurückgekommen. Da er gegen die Auflagen verstoßen habe, müsse er nun in den geschlossenen Vollzug.

Erst am Donnerstag waren vier Häftlinge aus derselben Justizvollzugsanstalt ausgebrochen. Die 27 bis 38 Jahre alten Gefangenen konnten über einen Lüftungsspalt in der Mauer fliehen. Den Weg dorthin hatten sie sich mit einem aus der KfZ-Werkstatt des Gefängnisses entwendeten Trennschleifer gebahnt.



Die vier Ausbrecher saßen wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahls, Wohnungseinbruchs und Erschleichens von Leistungen in Haft. Einer von ihnen wäre bereits im März entlassen worden. Zwei weitere waren zu Haftstrafen bis September 2018 verurteilt worden, der vierte bis Oktober 2020.



Am Freitag wurde bekannt, dass sich auch ein fünfter Gefangener am Donnerstagabend nicht aus dem offenen Vollzug zurückgemeldet hatte.