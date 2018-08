Überall in Mitteldeutschland rechnen die Bauern mit Ernteausfällen - wie düster die Prognosen sind, ist aber sehr unterchiedlich. Erst Ende August, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt, werde das Ausmaß der Ertragsrückgänge komplett absehbar sein.

Nach ersten Schätzungen zeichne sich aber ab, dass der Winterroggen am meisten unter der Dürre gelitten habe. In einigen Teilen des Landes sei nur halb so viel davon geerntet worden, als durchschnittlich in den vergangenen fünf Jahren.

Felder mit Futter für die Tiere und die Wiesen seien vielerorts erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Ministerium geht davon aus, dass es zu Engpässen beim Futter für etwa Rinder kommt oder schon gekommen ist.

Insgesamt, so schätzt es der Bauernverband in Sachsen-Anhalt, werden die Bauern in diesem Jahr Umsatzeinbußen im dreistelligen Millionenbereich haben. Allein beim Weizen sind demnach im Vergleich zum Vorjahr mindestens 80 Millionen Euro weniger Umsatz zu befürchten.

Drastische Schätzungen in Sachsen

Der Landesbauernverband Sachsen gibt gegenüber MDR AKTUELL drastischere Schätzungen bekannt, wie hoch die Ernteausfälle sein könnten. Bei Gerste und Weizen könnte im Extremfall bis zu 70 beziehungsweise 75 Prozent weniger geerntet werden, als noch 2017. Bei Roggen und Raps sieht es mit etwa 30 Prozent weniger schon vergleichsweise gut aus.

Auch in Sachsen werden Futterkulturen angebaut, die wichtigste davon ist den Bauern zufolge Mais. "Die Bestände haben das Wachstum aufgrund der Trockenheit fast eingestellt, die Blätter sind eingerollt und der Kolben nur im Ansatz erkennbar", so der Bauernverband. Er erwartet massive Verluste, wodurch die Futtergrundlage für die Tiere fehlen werde. Erschwerend komme hinzu, dass manche Futterwiesen gar keinen Ertrag bringen nach dem Dürresommer.

Gefahr auch für die nächste Aussaat

Auch in Thüringen leidet dem Bauernverband zufolge vor allem der Futtermais. Die Bauern gehen davon aus, das zwischen 50 und 70 Prozent der eigentlich zu erwartenden Erntemenge nicht von den Feldern geholt werden kann, teilweise gebe es auch nahezu Totalausfall zu beklagen.

Bei Weizen, Gerste und Raps erwarten die Bauern im Freistaat zwischen 20 und 40 Prozent Ernteausfall im Vergleich zum Drei-Jahres-Durchschnitt. Allerding seien die örtlichen Unterschiede groß: Das Wetter sei in diesem Jahr besonders kleinteilig, flächenweise Regen könne einen großen Unterschied machen. Oftmals seien die Verhältnisse aller zehn Kilometer anders.