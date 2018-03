Ultra-Langstrecke Erster Direktflug Australien-Europa geschafft

In London ist der erste Direktflug Australien – Europa gelandet. Die speziell für den Ultra-Langstreckenflug konstruierte Dreamliner-Maschine setzte nach 17 Stunden und drei Minuten auf dem Rollfeld in London Heathrow auf. Mit an Bord des historischen Fluges: mehr als 200 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder. Haben normalerweise mehr als 300 Passagiere in den Dreamlinern Platz, können in den Ultra-Langstrecken-Maschinen lediglich 236 Passagiere mitreisen.