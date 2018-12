Zu Besuch im Kopfzentrum der Leipziger Acqua-Klinik, westlich vom Leipziger Stadtzentrum: Behandelt wird hier alles, was Hals, Nase, Ohren betrifft. Es ist 17 Uhr und draußen ist es schon dunkel. Trotz später Stunde ist das Wartezimmer noch proppenvoll und es kommen ständig weitere Patienten rein. Die Praxis hat jeden Tag zwölf Stunden lang Sprechstunde, von acht bis 20 Uhr.

Wenn man Heike Hachmeister von der Acqua-Klinik fragt, dann ja. "Insbesondere in den Abendstunden unter der Woche kommen die Berufstätigen zu uns, die nicht akut krank sind, tagsüber noch ihrer Arbeit nachgehen und dann abends in die Sprechstunde wollen," erzählt sie.

Sogar am Wochenende ist die Sprechstunde geöffnet: Am Samstag von neun bis 15 Uhr und selbst am Sonntagvormittag. Das gehe weit über die üblichen Sprechstundenzeiten hinaus, sagt Hachmeister.