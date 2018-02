Deutscher Vorentscheid Michael Schulte fährt für Deutschland zum ESC

Hauptinhalt

Michael Schulte hat den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen. Mit der Ballade "You Let Me Walk Alone", die von seinem verstorbenen Vater handelt, konnte der 27-Jährige sowohl die Zuschauer als auch die Expertenjurys überzeugen.