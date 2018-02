Bei einem Unglück in einem Haus in Esslingen bei Stuttgart sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Dabei soll es sich eine Familie mit zwei Kinder handeln. Vermutet wird, dass eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration zum Tod der zwei 29-jährigen Erwachsenen und der beiden drei und vier Jahre alten Kinder geführt hat. Von der Polizei hieß es, es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Suizid.

Angehörige hatte die Behörden informiert, als sie am Montag die türkischstämmige Familie besuchen wollten. Als niemand öffnete, sahen sie durch ein Fenster die leblosen Körper in der Wohnung liegen. Die Rettungshelfer hatten das Wohnhaus in Baden-Württemberg zunächst wegen des hohen CO-Gehaltes nicht betreten können.