Nun ist es aber nicht so, dass bei den EU-Parlamentariern eitel Sonnenschein herrscht. Auch sie sehen deutlichen Nachbesserungsbedarf. Beispielsweise bei so einer Art Klassenreise, auf die sie alle drei bis vier Wochen geschickt werden: "Dies ist ökonomisch gesehen unsinnig, aber politisch war es unvermeidlich", seufzt Parlamentsurgestein, Elmar Brok von der CDU.

So sei es in den 50er-Jahren vereinbart worden, betont der Verfassungsexperte der europäischen Sozialdemokraten, Jo Leinen (SPD): "Mittlerweile ist die große Mehrheit der Abgeordneten der Meinung, dass wir einen Sitz brauchen und nicht zwei, weil es Zeit verschlingt, Geld verschlingt und Energie verschlingt. Es tut unser Arbeit einfach nicht gut."

Trotzdem wird sich so schnell daran nichts ändern. Die rund 200 Millionen Euro im Jahr, die die ganze Reiserei kostet, hin oder her. Denn sie ist Teil eines sorgsam zwischen den EU-Staaten austarierten Gleichgewichts. So wie Frankreich den Sitz des Europaparlaments bei sich hat und damit zusätzliche Steuereinnahmen und Arbeitsplätze in Straßburg, kann Deutschland gut von und mit der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main leben.