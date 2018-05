Der aus Göttingen stammende ehemalige Generalbundesanwalt Harald Range ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 70 Jahren, wie das Bundesjustizministerium bestätigte. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung hatte Range am Mittwochabend gemeinsam mit seiner Frau ein Café in der Karlsruher Innenstadt besucht. Dort sei er zusammengebrochen.

Wichtigste Entscheidung: NSU-Anklage

Range war unter anderem in Lüneburg, Northeim und Osterode tätig, von 2001 bis 2011 war er Generalstaatsanwalt in Celle, danach leitete er die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Zu den wichtigsten Entscheidungen während Ranges Amtszeit gehörte die Anklage gegen die einzige Überlebende des Terrortrios "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU), Beate Zschäpe.

Gegen eigenen Willen in den Ruhestand versetzt