Doppelagent Früherer Spion in Großbritannien offenbar vergiftet

In Großbritannien ist ein ehemaliger russischer Doppelagent offenbar vergiftet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Wochenende in der südenglischen Stadt Salisbury zwei Menschen mit Verdacht auf Vergiftung durch eine "unbekannte Substanz" in ein Krankenhaus gebracht. Beide Patienten lägen auf der Intensivstation und rängen mit dem Tod.