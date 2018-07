Um die Not in der Notfallversorgung zu lindern haben Experten jetzt Vorschläge für eine Umstrukturierung vorgelegt. Ziel sei es, Patienten besser und ohne lange Wartezeiten zu helfen, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR), Gerlach, im ZDF-Morgenmagazin.

Die Krankenhäuser klagen seit Jahren über eine zunehmende Belastung der Notaufnahmen, die oft überfüllt sind. Nach Darstellung von Ärzten und Krankenkassen gehen immer mehr Patienten auch mit Bagatelldelikten in die Notaufnahmen, anstatt zum Haus- oder Facharzt. Alle Beteiligten sind deshalb genervt: die Patienten wegen oft sehr langer Wartezeiten und die Ärzte, die immer häufiger an ihre Grenzen gelangen.

Den Experten zufolge soll künftig aber bereits am Telefon geklärt werden, wie dringend es ist und was zu tun ist. In Zweifelsfällen wird sofort ein Arzt zugeschaltet. "Wir gehen davon aus, dass wir so rund ein Drittel aller Anrufe abschließend lösen können", schätzt Gerlach. Manchmal reiche es ja, den Patienten zu beruhigen, ein Hausmittel oder den Facharztbesuch zu empfehlen. Damit will Gerlach "die Weichen besser stellen".

Die Leitstelle soll Patienten auch Termine in den Notfallzentren geben, damit sich die Wartezeiten verkürzen. Dort arbeiten nach Vorstellung der Experten künftig niedergelassene Ärzte und Klinikärzte unter einem Dach zusammen. In einem Modellversuch in einer Klinik in Frankfurt am Main entscheidet zum Beispiel eine Mitarbeiterin bei der Anmeldung am Tresen, ob der Patient im stationären oder im ambulanten System behandelt werden soll. Dort sitzen der Klinikarzt und der Bereitschaftsarzt der Niedergelassenen dann auch Tür-an-Tür.