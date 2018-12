Das Unglück ereignete sich bereits am Donnerstagsmittag in rund 800 Metern Tiefe. Auch am Freitag dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten noch an. Die Grubenwehr suchte weiter nach möglichen Opfern und Überlebenden. Das Unglück sei eine große vorweihnachtliche Tragödie, sagte der Bürgermeister der angrenzenden Bergwerksgemeinde Stonava, Ondrej Feber, der Onlineausgabe der Zeitung "Pravo".

Das Bergwerk liegt nahe der Stadt Karvina rund 300 Kilometer östlich von Prag. Die Stollen liegen in einer Tiefe von bis zu 1.100 Metern. Das Bergwerk ist bereits seit 1968 in Betrieb, wurde allerdings erst vor wenigen Jahren modernisiert. Seit April ist es wieder in Besitz des tschechischen Staates. Die Regierung hatte den Betrieb nach der Insolvenz für umgerechnet rund drei Millionen Euro übernommen. Das Unternehmen beschäftigt in der strukturschwachen Region rund 9.500 Menschen. In diesem Jahr wurden rund fünf Millionen Tonnen Steinkohle gefördert.