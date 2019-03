Nach einer schweren Explosion in einem Chemiepark im Osten Chinas sind laut Behördenangaben 47 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bereits am Donnerstag in der Stadt Yancheng. Unmittelbar danach meldeten die Behörden noch sechs Tote. Laut aktuellen Angaben der Lokalregierung wurden 90 weitere Menschen schwer verletzt, viele befinden sich demnach in einem kritischen Zustand.