In der Welt gebe es zu viel Sensationsgier, Falsch-Informationen und Polarisierung, schrieb Facebookgründer am Freitag auf Facebook. Social Media gebe den Menschen die Möglichkeit, Informationen schneller zu verbreiten als je zu vor. Der CEO des sozialen Netzwerks will nun verhindern, dass sich sogenannte "Fake News" ebenfalls rasend schnell verbreiten.

Vertrauenswürdige Quellen – vom Nutzer bestimmt

Um "Fake News" entgegenzuwirken, will Zuckerberg die Medienseiten hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit bewerten lassen. Doch diese Bewertungen sollten nicht etwa von Facebook selbst oder Experten von außerhalb vorgenommen werden. "That’s not something we’re comfortable with", begründete der Facebook-Chef die Entscheidung. Das Unternehmen fühle sich nicht wohl damit, die Entscheidungen über die Köpfe der Nutzer hinweg zu treffen.

Stattdessen will Facebook den Nutzern das Ranking überlassen. Ein Schritt, der bereits jetzt viel Kritik hervorruft. Wenn viele Facebook-Nutzer aktuell nicht zwischen echten und falschen Nachrichten unterscheiden könnten, wie sollten sie dann Seiten nach ihren Wahrheitsgehalt bewerten können, fragen sich die Gegner der Neuerung wie die Tech-News-Seite Gizmodo.

Zuckerberg bezeichnet diese Methode des Rankings durch eine Vielzahl an Nutzern dagegen als die "objektivste Möglichkeit". Laut seiner Ankündigung sollen die Nutzer in Umfragen zu verschiedenen Quellen befragt werden. Dabei will Facebook herausfinden, ob einer Nachrichtenorganisation nur von den eigenen Lesern bzw. Zuschauern vertraut wird oder ob auch jene ihr vertrauen, die die Seite nicht direkt abonniert haben. Diesem System nach würden sich also theoretisch die vertrauenswürdigsten Quellen durchsetzen.

Die Nachrichten einer solchen vertrauenswürdigen Quelle würden dann verstärkt in die News Feeds der Nutzer ausgespielt werden, so Zuckerberg auf Facebook. Nachrichten von nicht-vertrauenswürdigen Quellen würden dagegen an Reichweite verlieren, so der Plan.

Anderer Versuch gegen "Fake News" scheiterte

Fraglich bleibt, ob diese Umfragen zum gewünschten Ziel führen. Kann der Nutzer das Nachrichtenangebot besser einschätzen als ein Medien-Experte? Werden alle Nutzer an den Umfragen teilnehmen oder wird nur eine bestimmte Gruppe von Leuten sich die Zeit nehmen? Wenn ja, welche Gruppen von Leuten werden dann bewerten?

Es ist nicht Facebooks erster Versuch, gegen "Fake News" vorzugehen. Bis vor einigen Wochen experimentierte das Unternehmen damit, "Fake-News"-Seiten entsprechend zu kennzeichnen – tatsächlich verleitete das aber mehr Nutzer dazu, diese Inhalte anzuklicken. Nun hat das Netzwerk diese Funktion wieder entfernt. Stattdessen sollen Artikel angezeigt werden, die mehr Hintergründe zu dem Thema liefern.