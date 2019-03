Facebook hat nach eigenen Angaben in den ersten 24 Stunden nach dem Attentat in Christchurch 1,5 Millionen Videos der Tat gelöscht. Der Angreifer hatte die Tat gefilmt und die Bilder live ins Netz gestellt. Durch soziale Medien verbreiteten sich Kopien des 17 Minuten langen Videos wie Lauffeuer. Noch Stunden nach der Tat waren die Bilder im Internet verfügbar.

Mia Garlick von Facebook Neuseeland twitterte am Sonntag, diese Bilder verstießen gegen die Facebook-Regeln. Die Mitarbeiter hätten rund um die Uhr zu tun, um sie zu entfernen.

Für das Löschen setzt Facebook nach eigenen Angaben technische Hilfsmittel ein. 1,2 Millionen der entfernten Videos seien schon beim Hochladen blockiert worden. In manchen Fällen müssten Mitarbeiter per Hand eingreifen. Es würden auch alle bearbeiteten Versionen des Videos entfernt – auch solche, die keine brutalen Szenen zeigten.

Ein Mann hatte am Freitag in Christchurch in Neuseeland bei Angriffen auf zwei Moscheen mindestens 50 Menschen getötet. Er wurde gefasst. Die neuseeländische Justiz beschuldigt ihn des vielfachen Mordes. Vor der Tat hatte der 28 Jahre alte Australier ein Hass-Manifest veröffentlicht, das sich gegen Muslime richtet.