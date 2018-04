Die Neuerungen werden zunächst in den USA eingeführt und sollen in den kommenden Monaten auf den Rest der Welt ausgeweitet werden. Für das Verfahren werde Facebook "tausende" weitere Mitarbeiter einstellen, hieß es. Der Schritt kommt wenige Tage, bevor sich Zuckerberg den Fragen von Kongressabgeordneten in den USA stellt. "Einmischung in Wahlen ist ein Problem, das größer als jede Plattform ist", erklärte Zuckerberg.

Das Online-Netzwerk will so Manipulationsversuche wie die mutmaßliche russische Einflussnahme im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 erschweren. Damals hatte die von Russland aus agierende Gruppe "Internet Research Agency" in großem Stil mit Einträgen von gefälschten Profilen politische Spannungen in den USA geschürt und für den am Ende siegreichen Donald Trump agitiert.