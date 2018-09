Eine ehemalige Facebook-Moderatorin hat die Online-Plattform wegen einer durch diesen Job erlittenen Posttraumatischen Belastungsstörung verklagt. Die als Zeitarbeiter eingestellten Facebook-Moderatoren würden täglich mit Tausenden Videos, Bildern und Live-Übertragungen von sexuellem Missbrauch von Kindern, Vergewaltigungen, Folter, Tiersex, Enthauptungen, Suiziden und Morden bombardiert, heißt es in einer von ihren Anwälten veröffentlichten Mitteilung.

Das Unternehmen schütze seine Mitarbeiter nicht vor den Folgen der Beschäftigung mit dem verstörenden Material. Es ignoriere seine Pflicht, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und schleuse Zeitarbeiter durch, die von dem, was sie erlebten, unheilbar traumatisiert würden, so die Anwaltskanzlei der früheren Moderatorin. Facebook räumte ein, dass die Arbeit der Moderatoren oft schwierig sei. Sie erhielten spezielle Trainings und psychologische Hilfe. Diese stehe den direkten Angestellten hausintern zur Verfügung, von Partnerfirmen würden entsprechende Ressourcen verlangt.

Facebook beschäftigt zur Prüfung der Inhalte mehr als 7.500 Mitarbeiter, teils Festangestellte, teils über Zeitarbeitsfirmen. Die Klägerin arbeitete ihren Anwälten zufolge neun Monate in den Facebook-Büros in Menlo Park und Mountain View. Sie war von einer Zeitarbeitsfirma zu Facebook vermittelt worden, die nun auch beklagt wird. Ihre Kanzlei strebt nun eine Sammelklage an und fordert unter anderem einen Fonds für medizinische Tests und Versorgung der Moderatoren.