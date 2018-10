Die litauische Fähre "Regina Seaways" mit mehr als 330 Menschen an Bord muss wegen technischer Probleme in der Ostsee abgeschleppt werden. Sie war von Kiel auf dem Weg rund 50 Seemeilen vor ihrem Zielhafen in der litauische Hafenstadt Klaipeda manövrierunfähig geworden.