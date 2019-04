Auszeichnung vom ADFC Wie fahrradfreundlich ist Andreas Scheuer?

In welcher deutschen Stadt radelt es sich am besten? Dazu befragt der Fahrradclub ADFC jedes Jahr die Radfahrer - dieses Jahr haben 170.000 Menschen geantwortet. Am Dienstag werden die Sieger ausgezeichnet, und zwar zum ersten Mal vom Bundesverkehrsminister persönlich. Aber wie fahrradfreundlich ist Andreas Scheuer?

von Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL