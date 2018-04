In Richtung Marienbrücke bekommen Radfahrer ganze fünf Sekunden Grün. Fußgänger rund 15 Sekunden. Sie brauchen einfach länger um die breite Straße zu überqueren. Autos haben fast 40 Sekunden freie Fahrt. Aus Sicht von Konrad Krause, dem Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC, ein Unding. Er kritisiert, dass in Dresden der Autoverkehr übervorteilt werde – zum Nachteil anderer Verkehrsteilnehmer.

Der Fahrradverkehr in der Stadt habe in den letzten Jahren nicht die höchste Priorität bei der Verkehrsplanung gehabt, betont Reinhard Koettnitz vom Dresdner Straßen- und Tiefbauamt. Seine Behörde ist zuständig für die Ampeltaktung.

Er plädiert dafür, den Kfz-Verkehr mit einer guten grünen Welle auf dem Hauptstraßennetz zu bündeln. Andernfalls werde der Verkehr auf Nebenstraßen ausweichen und so für eine schlechte Luft in der Stadt sorgen.

Die langen Rotphasen für Radfahrer am Bahnhof Neustadt sorgen also dafür, dass der Auto-Verkehr rollt und die Umwelt damit weniger belastet wird. Für Reinhard Koettnitz nicht der einzige Grund, Radfahrern am Bahnhof Neustadt nur fünf Sekunden Grün zu geben – auch müssten diese vor rechtsabbiegenden Autos geschützt werden.

Radfahrer müssen am Bahnhof Neustadt in Dresden also weiter kurze Grünphasen in Kauf nehmen. Für die Zukunft hat das Straßen- und Tiefbauamt aber in Aussicht gestellt, die Signalzeiten anzupassen, und zwar dann, wenn die Zahl der Radfahrer vor Ort steigt.