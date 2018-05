Ein paar Studenten fahren auf Rädern durch den Leipziger Johannapark. Sie haben sich zum Grillen verabredet. Ihre Räder stellen sie auf der Wiese ab - in Sichtweite. Denn den meisten von ihnen wurde schon einmal ein Rad gestohlen. Die Angst vorm Fahrradklau ist in Leipzig verbreitet. In einer Sicherheitsumfrage der Stadt gaben 91 Prozent der Befragten an, einen Fahrraddiebstahl für wahrscheinlich zu halten.