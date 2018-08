Solche Szenen spielen sich an Stationen im Leipziger City-Tunnel häufiger ab: Der Schaffner schüttelt bedrückt den Kopf. Der Fahrradfahrer muss draußen bleiben und ist verzweifelt. Die S-Bahn fährt ohne ihn weiter. Entsprechend fällt seine Reaktion aus: "Das ist eine Katastrophe. Das ist nicht kundenfreundlich und nicht umweltfreundlich. Die Leute stellen sich darauf ein und dann sowas. Das kann nicht sein. Da muss irgendwie eine Veränderung her. Ich spüre das täglich. Ich muss auf Arbeit. Es ist einfach unbefriedigend."

Die Wut kann Jörg Bönisch, Sprecher der Deutschen Bahn für Mitteldeutschland verstehen. Aber in den vergangenen Wochen und Monaten sei es immer wieder zu unschönen Szenen gekommen, sodass: "sich auch Reisende bei uns beschwert haben. Die Fahrradmitnahme nahm zum Teil überhand. Unsere Kundenbetreuer kamen in Diskussionen ganz schnell an ihre Grenzen, weil leider Gottes doch sehr viele Fahrradfahrer uneinsichtig waren."