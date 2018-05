Das erste eigene Auto, fahren wohin man will: auf dem Weg zum Führerschein wartet als erstes die Theorieprüfung. Besonders in Sachsen-Anhalt wird sie zum Hindernis. Seit Jahren fallen hier deutschlandweit die Meisten durch. Inzwischen sind es fast 45 Prozent. Doch auch in Sachsen, Thüringen und den anderen neuen Bundesländern scheitern mehr als vier von zehn Prüflingen.