Es ist erstaunlich leicht, wissenschaftlicher Autor zu werden. Man nehme einen sinnfreien Text, garniert mit ein paar wirren Grafiken. Dann schickt man das zum Beispiel an das "Journal of Computer Science". Peter Hornung aus unserem Rechercheteam hat genau das gemacht: "Es hat ungefähr zwei Wochen gedauert, dann kam eine Antwort: Ja, wir sind angenommen. Wir müssten aber noch ein bisschen was überarbeiten dran. Dann mussten wir ein paar Kommas ersetzen und zwei Sätze dazu schreiben. Dann waren wir tatsächlich eingeladen auf eine Konferenz nach London."

Wird der Text angenommen, zahlt der Forscher an den Verlag für diesen Service Geld. Doch eine wachsende Anzahl an Verlagen prüft die Texte gar nicht und kassiert trotzdem. Diese sogenannten Raubverlage machen inzwischen Millionen.

Das ist allerdings noch das kleinere Problem, sagt Michael Wohlgemuth von der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek: "Wenn dieser Begutachtungsprozess nicht durchlaufen wird, kann gegen Geld grundsätzlich jede Information als wissenschaftliche Expertise verkauft werden. Angesichts der großen Bedeutung von wissenschaftlicher Expertise in unserer hochkomplexen Gesellschaft, ist der durch Fake-Journals geschürte Vertrauensverlust in die wissenschaftliche Expertise eine ganz große Gefahr für die gesamte Gesellschaft, nicht nur für das wissenschaftliche System."

Sachsens Wissenschaftsministerin Eva Maria Stange spricht von einem wachsenden Problem: "Gerade Nachwuchswissenschaftler tappen ja in diese Falle hinein, weil sie unter dem Veröffentlichungsdruck stehen. Wenn sie in der wissenschaftlichen Karriereleiter weiter wollen oder eine Promotion abschließen wollen, dann müssen sie nachweisen, dass sie in renommierten Zeitschriften veröffentlicht haben, dass sie an internationalen Kongressen teilgenommen haben und dieser Druck hat in den letzten Jahren überhandgenommen."