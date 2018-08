Wie hoch ist der Anteil an Ausländern in sächsischen Gefängnissen?

Faktencheck Ist jeder zweite JVA-Insasse in Sachsen Ausländer?

Die AfD nutzt die Geschehnisse in Sachsen, um die Ausländerkriminalität zu thematisieren. Und ihr sächsischer Parteichef, Jörg Urban, sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk folgenden Satz: "In Sachsen ist ungefähr die Hälfte der Insassen in unseren Gefängnissen inzwischen Ausländer." Stimmt das?



von Matthias Winkelmann, MDR AKTUELL