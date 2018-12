Faktencheck Wie hoch ist die globale Durchschnittstemperatur?

Eis als Fenster zur Erdgeschichte

Diese Temperaturveränderungen sind lokal messbar: ob in Leipzig oder am Nordpol. Die Daten zeigen eindeutig: Es wird wärmer. Klimaskeptiker wenden häufig ein: Es habe in der Geschichte immer warme und kalte Phasen gegeben. Das stimmt auch.

Am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven blickt Peter Lemke in die Erdgeschichte zurück. Er analysiert Bohrkerne aus dem Eis der Antarktis. Besonders interessiert er sich für die darin eingeschlossenen Luftbläschen.

Peter Lemke vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Bildrechte: dpa Mit den feinen chemischen Methoden, die man heute hat, kann man die Luft untersuchen auf CO2-Gehalt, Methan, Lachgas, Staubanteile. Und man kann aus den Isotopen in dem Eiskristall herausfinden, wie die Temperatur beim Fallen des Schnees gewesen ist. Peter Lemke, Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven

Schon immer Eis- und Warmzeiten

Rund 800.000 Jahre kann man so zurückblicken – denn so alt ist das älteste geborgene Eis. Die Daten bestätigen: Warmzeiten und Eiszeiten haben sich immer abgewechselt. Ein Anstieg von Kohlenstoffdioxid (CO2) ging stets mit einer Erderwärmung einher. Doch etwas ist heute besonders, denn der CO2-Gehalt habe in den Eiszeiten immer bei 180 ppm (parts per million: englisch für Teilchen pro Millionen) gelegen, erklärt Lemke. In den Warmzeiten hingegen lag dieser Wert bei 280 ppm.

Also 100 ist die Differenz zwischen Eiszeit und Warmzeit. Das hat 20.000 Jahre gedauert, ehe das System sich aus der Eiszeit mit 180 ppm in die Warmzeit mit 280 ppm heraufgearbeitet hat. Peter Lemke, Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven

CO2 hält Wärmestrahlung auf der Erde

Heute liegt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre bei rund 400 ppm. Er hat sich in wenigen Jahrzehnten auf einen Wert erhöht, den es in 800.000 Jahren nie gegeben hat.