Der Chaos Computer Club ist sozusagen der Verband der Hacker in Deutschland. Hier versammeln sich diejenigen, die in die Tiefen des Internets und in fremde Computer eindringen können. Constanze Kurz ist Sprecherin dieser Hacker. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über Wahlcomputer. Sie kennt sich aus, wenn es um digitale Beeinflussung von Wählern geht.

Kurz erzählt: "Wenn man es von der technischen Seite beeinflusst, dann kann man solche Social Bots herstellen. Was wir allerdings relativ klar wissen, ist, dass sie in den tatsächlichen Desinformationskampagnen, die bereits untersucht wurden, also in den letzten ein, zwei Jahren und darüber hinaus keine bedeutende Rolle gespielt haben im Sinne der heimlichen Beeinflussung."