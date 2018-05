Faktencheck 1,5 Liter Wasser trinken reicht

Der Mensch braucht tatsächlich ungefähr zwei Liter Wasser am Tag, sagt Nierenspezialist Matthias Girndt, Professor am Uniklinikum Halle: "Wir wissen, dass bei zwei Litern Flüssigkeitsumsatz am Tag die Nieren optimal arbeiten können."

Flüssigkeit auch in fester Nahrung

Girndt spricht vom Flüssigkeitsumsatz am Tag. Dazu gehörten aber nicht nur Flüssigkeiten aus Getränken. Auch in fester Nahrung ist Flüssigkeit enthalten. Wir würden mehr Flüssigkeit aufnehmen als nur über Getränke.

Deshalb liege die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die Trinkmenge pro Tag bei 1,5 Litern, sagt die Sprecherin der Gesellschaft, Antje Gahl: "Ob wir jetzt eine Suppe essen. Oder wenn wir wasserreiches Gemüse wie Tomaten oder Gurken essen, Melonen essen. Da ist viel Wasser enthalten, so dass wir über die Nahrung selber schon fast einen Liter Wasser aufnehmen und dann über die Getränke gar nicht mehr so viel aufnehmen müssen. Da reichen also rund 1,5 Liter."

Wasser hat im Körper viele Funktionen

Das wären insgesamt 2,5 Liter. Das ist in etwa das, was wir am Tag an Wasser abgeben. Über Urin, Stuhl, Haut und Lunge. Das muss eben wieder rein. Denn Wasser hat jede Menge Funktionen im Körper.

Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: "Es ist als Transport- und Lösungsmittel für Nährstoffe sehr wichtig. Es ist auch Reaktionspartner bei verschiedenen biochemischen Prozessen, die im Körper ablaufen, also sämtlichen Stoffwechselprozessen. Es dient auch der Aufrechterhaltung einer konstanten Körpertemperatur. Wir schwitzen, wenn es warm wird und schützen uns dadurch vor Überhitzung."

Kopfschmerzen bei Flüssigkeitsmangel

Wenn jemand ein oder zwei Tage etwas weniger trinkt, ist das kein Problem, sagt Nierenspezialist Girndt. Ein gesunder Körper könne damit gut umgehen. In seinem medizinischen Alltag hat er mit solchen Problemen so gut wie gar nicht zu tun. Das Durstgefühl sorge normalerweise dafür, dass wir genug trinken.

Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, ein trockener Mund sind erste Symptome, die auf Flüssigkeitsmangel hindeuten. Zu wenig Flüssigkeit führt zunächst dazu, dass der Körper Giftstoffe nicht mehr los wird.

Girndt: "Der Körper braucht die Flüssigkeit, um die Stoffwechsel-Endprodukte ausscheiden zu können. Wenn dort ein gewisses Maß unterschritten wird und der Körper vielleicht sogar in ein Flüssigkeitsdefizit hineinkommt, kann das die Nierenfunktion schädigen. Das wird spätestens dann ein Problem, wenn wir etwa zehn Prozent unseres Körperwassers an Volumen verlieren. Dann wird das richtig bedrohlich. Das ist gefährlich"

Durstgefühl bei älteren Menschen fehlt oft.

Flüssigkeitsmangel spielt vor allem bei älteren Menschen eine Rolle. Offenbar funktioniert das Durstgefühl nicht mehr zuverlässig. Eine Rolle spielt auch die Angst vor häufigen Toilettengängen. Deshalb muss in Alters- und Pflegeheimen bewusst auf das Trinkverhalten geachtet werden.