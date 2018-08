Der mutmaßliche Mörder von Sophia L. ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer sitze seit Freitag in einem Gefängnis in Oberfranken, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayreuth mit. Beamte der Kriminalpolizei hätten den Marokkaner am Donnerstag in Spanien abgeholt und nach Bayern gebracht.

Am Freitag habe ein Richter am Amtsgericht Bayreuth Haftbefehl wegen Mordes an der 28-jährigen Studentin gegen den Mann erlassen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Studentin wollte trampen