Sechs Tage nach dem verheerenden Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok ist die Zahl der Toten auf mindestens 387 gestiegen. Und die Zahl dürfte in den kommenden Tagen noch weiter anwachsen. Wie ein Sprecher des indonesischen Katastrophenschutzes am Samstag mitteilte, werden in den Trümmern noch weitere Opfer vermutet. Zudem seien den Behörden bislang noch nicht alle Opfer gemeldet worden.