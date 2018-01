Nach Fehlalarm in Hawaii So läuft ein Katastrophenalarm in Deutschland ab

Rund um die Uhr blicken die ausgewählten Mitarbeiter des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf die Radarschirme. Sie sitzen in den Einrichtungen der NATO oder der Luftwaffe. Und sie sind es, die im Angriffsfall die bundesweite Alarmkette auslösen. "Dazu würden die Kollegen in der Tat auch auf einen Knopf drücken – nachdem das im Rahmen eines Vier-Augen-Prinzips gecheckt worden und auch das Ministerium beteiligt worden ist", erklärt der Chef des BBK, Christoph Unger. Dass es zu einem Fehlalarm wie in Hawaii komme, könne man natürlich nie ausschließen. Aber in den 60 Jahren seiner Behörde sei das noch nie passiert.