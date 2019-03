In Wien ist ein mutmaßlicher Sympathisant der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) wegen begangener Anschläge in Deutschland festgenommen worden.

Der Verdächtige wird auch mit einem zweiten Anschlag auf eine Bahnstrecke in Karlshorst, einem Stadtteil von Berlin, in Verbindung gebracht. Dort wurden Oberleitungsschäden festgestellt, verletzt wurde niemand. In beiden Fällen wurden am Tatort Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine Flagge des IS aufgefunden.