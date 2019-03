Im Fall der Anschläge auf ICE-Strecken in Deutschland sind zwei weitere Verdächtige festgenommen worden. "Gerade erst gestern wurden in Prag, in Tschechien, zwei weitere mutmaßliche Terroristen, mit denen dieser Iraker eine gemeinsame Zelle gebildet hat, festgenommen", sagte Österreichs Innenminister Herbert Kickl am Donnerstag in einer Rede vor dem Parlament.