Die öffentliche Fahndung nach einem Sexualstraftäter hat bereits nach wenigen Stunden zum Erfolg geführt. Wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main mitteilte, wurde der Tatverdächtige in der Nacht zum Dienstag in einem Hotel im nordrhein-westfälischen Krefeld festgenommen. Es handele sich um einen 45 Jahre alten Mann aus Viersen. Der Verdächtige soll noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.