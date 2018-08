Einen Tag nach dem Kopfschuss auf einen deutschen Touristen in Kanada hat die Polizei einen möglichen Tatverdächtigen festgenommen. Wie ein Polizeisprecher in der westlichen Provinz Alberta am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte, stellten die Ermittler ein Auto sicher, das dem von Zeugen beschriebenen Fahrzeug entspricht, welches mit der Tat im Zusammenhang stehen soll. Ein Mann, der sich bei dem Fahrzeug aufhielt, sei festgenommen worden, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt nun, ob und wie der Mann an der Tat beteiligt war.

Kopfschuss am Steuer

Der deutsche Tourist war am Donnerstag auf einer Landstraße rund 60 Kilometer westlich von Calgary in Richtung des Banff-Nationalparks unterwegs, als er am Steuer seines Autos von einer Kugel in den Kopf getroffen wurde. Der 60-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Drei Familienmitglieder wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Angeschossene selbst erlitt eine Gehirnverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Calgary gebracht, wo er noch am selben Tag operiert wurde. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erholt sich der Mann von seiner Operation. Sein Zustand sei stabil. Dennoch könnte der 60-Jährige nach Einschätzung der Ärzte bleibende Schäden davontragen.

Motiv weiter unklar