Feuerwerk an Silvester Heuler-Batterien verschmutzen die Umwelt stark

Am Silvesterfeuerwerk scheiden sich die Geister. Viele Menschen mögen es laut und bunt zum Jahresbeginn. Andere nervt die Knallerei. So oder so beginnt ab Neujahr das große Aufräumen. Reste zusammenkehren, entsorgen und fertig - das war einmal. Heutzutage finden Grundstücksbesitzer und Spaziergänger das ganze Jahr über Silvestermüll. Darunter auch kleine, graue Plastikhülsen, die von Kehrmaschinen kaum erfasst werden.

von Maren Beddies, MDR AKTUELL