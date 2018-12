Auch der viele Müll auf den Straßen nach Silvester ist ein großes Problem. Bildrechte: imago/Rüdiger Wölk

So wie Quedlinburg sorgen sich auch andere Städte in Mitteldeutschland um historisch wertvolle Gebäude. In großen Teilen der Erfurter Altstadt wird am 31. Dezember das Zündeln mit Feuerwerk verboten. Ebenso in Weimar auf dem Theaterplatz oder dem Markt. Auch die Städte Gotha, Rudolstadt und Görlitz sind angesichts der Feuergefahr lieber vorsichtig.



In den größeren mitteldeutschen Städten dagegen können die Menschen wie in den Vorjahren überall böllern und zündeln. Zum Beispiel in Jena, erklärt der dortige Stadtsprecher Kristian Philler. Sowohl im Stadtkern wie auf den Bergen sei das Abschießen von Böllern erlaubt. Philler zufolge besteht das Problem ohnehin nicht im Böllern an sich, sondern in der Vermüllung, die danach rapide zunehme.