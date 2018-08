Die Entscheidung fiel auf dem Internationalen Mathematiker-Kongress in Rio de Janeiro. Vergeben wird der Preis von der Internationale Mathematischen Union. Neben Scholze bekamen dieses Mal Akshay Venkatesh (Princeton University und Stanford University, USA ), Alessio Figalli (ETH Zürich, Schweiz) und Caucher Birkar (Cambridge University, Großbritannien) die goldene Medaille. Die Auszeichnung ist mit knapp 15.000 kanadischen Dollar dotiert. Dies entspricht knapp 10.000 Euro.

Peter Scholze gilt als Wunderkind und Genie in seinem Fach. Im Alter von 24 Jahren wurde er zum jüngsten Professor Deutschlands ernannt. Der "Spiegel" bezeichnete den heute 30-Jährigen jüngst als "Mozart der Mathematik", weil er sich nie Notizen macht, ganze Theorien nur im Kopf entwickelt und dann in bestechender Klarheit zu Papier bringt. Insbesondere Letzteres ist in den Sphären der höheren Mathematik selten.