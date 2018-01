Einen Menschen an einem Stuhl oder einem Bett festzubinden ist ein starker Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Deshalb erlaubt sie der Gesetzgeber nur als letztes Mittel, damit der Betroffene nicht sich selbst oder andere verletzt. Und auch nur dann, wenn andere Methoden wie Gespräche oder ein gepolstertes Zimmer zum Austoben nicht greifen.

Rechtslage nicht einheitlich

Bundesverfassungsrichter sollen nun entscheiden, ob auch in Psychiatrien der Richter das letzte Wort vor Vollstreckung einer Fixierung haben soll. Bildrechte: IMAGO Geregelt wird die Fixierung durch zwei Rechte, einmal nach Bundesrecht und einmal nach Landesrecht, so Alexander Klerch, Betreuungsrichter am Amtsgericht Dresden. Der Unterschied sei der, dass nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch eine Fixierung immer der richterlichen Genehmigung bedürfe, wenn sie denn über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig angewendet werden solle. Während nach dem sächsischen Gesetz für psychisch Kranke die richterliche Genehmigung nicht vorgesehen sei, so Klerch. Dort könne im Prinzip der Leiter des Krankenhauses entscheiden.

BGB in Heimen, Landesrecht in Psychiatrien

Das Bundesrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch wird vorwiegend in Heimen angewendet, das Landesrecht in psychiatrischen Kliniken. Vor dem Bundesverfassungsgericht wird heute darüber verhandelt, ob bei Fixierungen immer die Erlaubnis eines Richters eingeholt werden muss, also im Falle von Sachsen auch nach dem sächsischen Gesetz für psychisch Kranke.

Offizielle Statistiken fehlen

Betreuungsrichter Klerch hat im Schnitt einmal monatlich über eine Fixierung nach dem BGB zu entscheiden. Fixierungen nach Landesrecht dagegen werden nicht offiziell erfasst. Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Fachkrankenhaus Hubertusburg führt dennoch eine eigene Statistik, so Chefarzt Peter Grampp. "Gott sei Dank sehr selten, weil es für den Patienten natürlich auch eine sehr belastende Angelegenheit ist"

Fixierung oft vermeidbar

In Hubertusburg wurden 2016 14 Fixierungen im akutpsychiatrischen Bereich und 30 im Altersbereich angeordnet, also zum Beispiel um das Einschlafen zu ermöglichen. Die Zahl der Fixierungen sei in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken, so Peter Grampp. Doch auch heute wäre die Zwangsmaßnahme in vielen Fällen noch vermeidbar. Häufig würden Fixierungen quasi als Reaktion auf Personalmangel, entweder weil man es nicht finanziert bekomme oder jetzt eben neuerdings eher, dass man auch nicht geeignetes Personal finde, angewendet, das gehe schlichtweg gar nicht, so Psychiater Grampp.

Selbsthilfenetzwerk spricht von Entwürdigung