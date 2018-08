Ihr Mann schläft im Garten und ist nicht erreichbar. Also kämpft Heike Wittmann allein gegen die Eindringlinge, vertreibt erst die Tiere aus dem Schlafzimmer und aus der Küche - und stellt dann fest, dass alle Tiere, die über den Balkon und Schlafzimmer nach draußen flogen, kamen über das Wohnzimmerfester wieder herein.

Keine Hilfe vom Notruf

In ihrer Not wählt sie den Notruf und später auch die Rettungsstelle. Doch dort wollte man ihr keinen Glauben schenken: "Die haben mir meine Geschichte nicht so richtig abgenommen und mir gesagt, dass sie mir auch nicht mit Tatütata die Rettungskräfte schicken können."

Das habe sie auch nicht erwartet, sagt Wittmann. Irgendeine Hilfe aber schon. Mit der morgendlichen Dämmerung ist die Wohnung dann zwar wieder fledermausfrei, dafür aber mit unschönen Hinterlassenschaften der Tiere übersät. Dass Fledermäuse sich in Wohnungen verirren, sei keine Seltenheit, erklärt Markus Melber.

Jährliche Fledermaus-Invasion

Der Geschäftsführer der Stiftung Fledermaus spricht von Fledermaus-Invasionen, die immer etwa Mitte August starteten - dann wenn die Jungtiere flügge würden. Die ersten Ausflüge würden sie mit den Muttertieren unternehmen, weil sie noch unerfahren seien.

Er erklärt: "Was die Suche nach Quartieren betrifft und als gebäudewohnende Art kennen sie als Suchschema Spalten an Gebäuden, unter denen sie normalerweise untertagen und so ein gekipptes Fenster sieht dann eben aus wie so eine Quartiersstruktur. Die Tiere fliegen ein in das Zimmer und kommen in der Regel nicht mehr raus.

Fledermausquartiere zu warm