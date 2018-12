In der Schweiz ist ein Bus des deutschen Unternehmens Flixbus verunglückt. Dabei kam nach Angaben der Schweizer Polizei ein Mensch ums Leben. Laut Flixbus wurden 46 Menschen verletzt: 44 Passagiere und zwei Fahrer. Es gebe drei Schwerverletzte, unter ihnen ein Fahrer.

Der Bus war demnach unterwegs von Genua in Italien nach Düsseldorf. Bei dem Todesopfer handelt es sich Berichten zufolge um eine Frau. Ob Deutsche unter Opfern sind, blieb zunächst unklar.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Sonntagmorgen. Der Reisebus geriet aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern und prallte gegen eine Mauer. Berichten zufolge hatte es am Morgen in Teilen der Schweiz geschneit. Meteorologen hatten vor Glatteis gewarnt.