Die britische Polizei hat im Zusammenhang mit den Drohnen-Sichtungen am Londoner Flughafen Gatwick zwei Menschen festgenommen. Laut der Nachrichtenagentur Press Association wurden am Freitagabend ein Mann und eine Frau "in der Gegend von Gatwick" festgenommen. Nähere Informationen zu dem Einsatz gab es zunächst aber nicht. Alle Ermittlungsstränge würden weiter verfolgt, bis die Polizei sicher sei, dass weitere Bedrohungen für die Sicherheit der Passagiere ausgeschlossen seien, hieß es von den Behörden.

Zehntausende Passagiere waren von den Flugausfällen betroffen. Bildrechte: dpa

Von den Flugausfällen und Verspätungen in der Vorweihnachtszeit waren rund 120.000 Passagiere betroffen. Viele Flüge fielen aus oder wurden auf andere Airports umgeleitet. Gatwick ist der siebtgrößte Flughafen in Europa und der zweitgrößte in Großbritannien.



Auf der Suche nach den Lenkern der Drohne war in den vergangenen Tagen neben der Polizei auch das Militär im Einsatz. Trotzdem konnten die Urheber lange nicht geortet werden. Airport-Geschäftsführer Stewart Wingate sprach im Zusammenhang mit den Drohnen-Sichtungen von einer "präzise geplanten Aktivität, die darauf ausgelegt wurde, den Flughafen lahmzulegen und maximale Behinderungen in der Vorweihnachtszeit zu bringen". Er forderte, "gemeinsam über richtige Lösungen nachdenken, um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann."