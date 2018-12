Der Flugbetrieb am britischen Airport Gatwick in der Nähe von London musste am Freitagabend erneut kurzzeitig eingestellt werden, weil eine Drohne am Himmel gesichtet worden war. Vom Flughafenbetreiber hieß es im Anschluss, es habe sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Die militärischen Abwehrmaßnahmen böten ausreichende Sicherheit, um die Start- und Landebahnen wieder freizugeben.