Rettungskräfte arbeiten an dem in Kathmandu verunglückten Flugzeug, Bildrechte: dpa

Kathmandu Mindestens 39 Tote bei Flugzeugunglück in Nepal

In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ist ein Flugzeug mit etwa 70 Menschen an Bord nach der Landung in ein Fußballfeld gekracht und hat Feuer gefangen. Dabei starben mindestens 40 Menschen.