Der autonom fahrende Mini-Bus der Deutschen Bahn kommt vollkommen ohne Lenkrad und Pedale aus. Das Fahrzeug wird seit knapp einem Jahr in Bad Birnbach in Bayern im Realbetrieb getestet - allerdings nur im Schritttempo. Bildrechte: dpa

Selbstfahrende Autos Stand der Forschung zum Autonomen Fahren in Deutschland

Man setzt sich ins Auto, sagt, wo man hin will und arbeitet auf der Rückbank am Laptop weiter - das Auto fährt derweil ganz allein zum Ziel. Auch in Deutschland arbeiten IT-Unternehmen, Autohersteller und Telekommunikationsfirmen seit einigen Jahren an dieser Technologie.